Сергій Разумовський

В четвертому турі загального етапу Кубка Греції Олімпіакос на виїзді розгромив Еллас Сіру. Команда з Пірея без особливих проблем підтвердила свій статус фаворита, забивши п’ять голів у ворота представника нижчого дивізіону й упевнено пройшовши далі по турнірній сітці.

Український форвард гостей Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та зумів відзначитися наприкінці зустрічі, забивши свій гол на 84-й хвилині. Крім нього, важливий внесок у перемогу зробив Язиджі, який оформив дубль, а також Таремі та Ель Каабі, котрі по разу вразили ворота суперника. Еллас Сіру відповів двома голами у виконанні Вернардоса, однак його дубль лише скоротив розрив у рахунку й не вплинув на підсумковий результат.

У поточному сезоні Роман Яремчук продовжує поступово покращувати свої показники за Олімпіакос: на його рахунку вже три забиті м’ячі та одна гольова передача у восьми матчах за клуб. Для 30-річного нападника це важливий етап у боротьбі за стабільне місце в основі та повернення до оптимальної форми.

Завершить Олімпіакос виступи на загальному етапі 17 грудня вдома проти Іракліса. Поки команда з дев'ятьма очками посідає другу позицію. До чвертьфіналу напряму виходять 1 – 4 місця.

Кубок Греції. Загальний етап, четвертий тур

Еллас Сіру – Олімпіакос 2:5

Голи: оновлюється – оновлюється