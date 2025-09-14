Брентфорд та Челсі влаштували гольову перестрілку в поєдинку 4 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 2:2.

Господарі зробили ставку на гру другим номером, віддавши м'яч опонентам. Все змінив гол Шаде, який на вільному просторі протягнув і в межах штрафного Челсі вразив ворота Санчеса.

По перерві Челсі відреагував камбеком завдяки точним ударам Палмера та Кайседо. Проти цього сценарію виступив Брентфорд, який в компенсований час зумів вибороти нічию в лондонському дербі.

Хавбек Брентфорда та збірної України Єгор Ярмолюк провів на полі весь матч.

АПЛ. 4 тур

Брентфорд - Челсі 2:2

Голи: Шаде, 35, Карвалью, 90+4 - Палмер, 61, Кайседо, 85

Дербі Італії, Манчестера, дебюти Судакова та Ваната.