Ярмолюк допоміг Брайтону відібрати очки в Челсі
Українець провів повний матч
18 хвилин тому
Егор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Брентфорд та Челсі влаштували гольову перестрілку в поєдинку 4 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 2:2.
Господарі зробили ставку на гру другим номером, віддавши м'яч опонентам. Все змінив гол Шаде, який на вільному просторі протягнув і в межах штрафного Челсі вразив ворота Санчеса.
По перерві Челсі відреагував камбеком завдяки точним ударам Палмера та Кайседо. Проти цього сценарію виступив Брентфорд, який в компенсований час зумів вибороти нічию в лондонському дербі.
Хавбек Брентфорда та збірної України Єгор Ярмолюк провів на полі весь матч.
АПЛ. 4 тур
Брентфорд - Челсі 2:2
Голи: Шаде, 35, Карвалью, 90+4 - Палмер, 61, Кайседо, 85