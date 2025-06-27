Павло Василенко

У п'ятницю вранці ми дізналися про повний склад 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. Плей-оф розпочнеться у суботу бразильським поєдинком Палмейрас – Ботафого. Цікавим буде матч Інтер Маямі – ПСЖ, у якому Ліонель Мессі зустрінеться зі своїм колишнім клубом.

Бенфіка українського голкіпера Анатолія Трубіна зустрінеться з лондонським Челсі, а мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін зіграє з туринським Ювентусом.

Розклад матчів 1/8 фіналу

Субота, 28 червня

Палмейрас – Ботафогу

Бенфіка – Челсі

Неділя, 29 червня

ПСЖ – Інтер Маямі

Фламенгу – Баварія

Понеділок, 30 червня

Інтер – Флуміненсе

Вівторок, 1 липня

Манчестер Сіті – Аль-Хіляль

Реал Мадрид – Ювентус

Середа, 2 липня

Боруссія Дортмунд – Монтеррей