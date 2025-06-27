Європа проти миру, Мессі проти своєї колишньої команди. Усі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу
Визначились учасники плей-оф турніру
близько 1 години тому
У п'ятницю вранці ми дізналися про повний склад 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. Плей-оф розпочнеться у суботу бразильським поєдинком Палмейрас – Ботафого. Цікавим буде матч Інтер Маямі – ПСЖ, у якому Ліонель Мессі зустрінеться зі своїм колишнім клубом.
Бенфіка українського голкіпера Анатолія Трубіна зустрінеться з лондонським Челсі, а мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін зіграє з туринським Ювентусом.
Розклад матчів 1/8 фіналу
Субота, 28 червня
Палмейрас – Ботафогу
Бенфіка – Челсі
Неділя, 29 червня
ПСЖ – Інтер Маямі
Фламенгу – Баварія
Понеділок, 30 червня
Інтер – Флуміненсе
Вівторок, 1 липня
Манчестер Сіті – Аль-Хіляль
Реал Мадрид – Ювентус
Середа, 2 липня
Боруссія Дортмунд – Монтеррей
Матеріали по темі
Реал без Луніна розгромив Зальцбург і вийшов в плей-оф Клубного чемпіонату світу
близько 2 годин тому
Трубін відреагував на важливу перемогу над Баварією на клубному чемпіонаті світу
близько 21 години тому