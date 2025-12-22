Сергій Разумовський

Нападник Барселони Роберт Левандовскі досяг знакової позначки в кар’єрі, провівши ювілейний, 500-й матч у чемпіонатах, що входять до топ-5 європейських ліг. Цього рубежу польський форвард дістався у Ла Лізі, продовживши свою багаторічну серію виступів на найвищому рівні.

Ювілейна гра припала на поєдинок 17-го туру проти Вільярреала. Левандовскі вийшов на поле у другому таймі, а Барселона довела матч до перемоги з рахунком 2:0.

За час виступів у чемпіонатах Іспанії та Німеччини – у складах Боруссії Дортмунд, Баварії та Барселони – нападник забив 389 м’ячів у 500 зустрічах. Це третій найкращий показник в історії серед футболістів, які зіграли перші 500 матчів у топ-5 лігах.

Попереду Левандовскі за кількістю голів на цій дистанції перебувають лише двоє. Ліонель Мессі у перших 500 іграх відзначився 496 разів, а Кріштіану Роналду зробив це з показником 495 забитих м’ячів.

Нагадаємо, Барселона провела один із найрезультативніших сезонів за рік.