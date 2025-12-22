Сергій Разумовський

Жирона у неділю, 21 грудня, на своєму полі поступилася Атлетико з рахунком 0:3 у поєдинку 17-го туру Ла Ліги. Попри невдалий результат, матч став знаковим для головного тренера каталонців Мічела Санчеса – це була його 200-та гра на чолі команди.

50-річний іспанський фахівець очолив Жирону в липні 2021 року, коли клуб ще виступав у Сегунді, другому за силою дивізіоні Іспанії. Відтоді під його керівництвом команда провела 200 офіційних зустрічей у всіх турнірах, у яких здобула 85 перемог, зазнала 76 поразок і 39 разів зіграла внічию.

Важливим етапом у роботі Мічела став сезон-2021/22: тоді Жирона пробилася до Ла Ліги через плей-оф і відтоді стабільно утримує місце в еліті іспанського футболу. Найгучнішим досягненням цього періоду став сезон-2023/24 – каталонці фінішували третіми в чемпіонаті, вперше в історії кваліфікувалися до Ліги чемпіонів і дебютували в турнірі вже в наступній кампанії.

