Після завершення матчів 1/8 фіналу Кубка англійської ліги сезону 2025/26 відбулося жеребкування чвертьфіналу.

Вісім найсильніших команд турніру включають сім представників Прем'єр-ліги та одного учасника Першої ліги (третій за рівнем дивізіон) – Кардіфф. На цій стадії Кардіфф зустрінеться з клубним чемпіоном світу і володарем трофею лондонським Челсі.

Крістал Пелес, який раніше вибив Ліверпуль, зіграє проти Арсеналу. Брентфорд, де виступає українець Єгор Ярмолюк, проведе матч із Манчестер Сіті. У ще одній парі чвертьфіналу зійдуться Ньюкасл та Фулхем.

Усі поєдинки 1/4 фіналу Кубку англійської ліги заплановано на 15 грудня 2025 року.

Кубок Англійської Ліги 2025/26. Пари 1/4 фіналу

Арсенал – Крістал Пелас

Кардіфф – Челсі

Манчестер Сіті – Брентфорд

Ньюкасл – Фулхем

