З ким зіграє Брентфорд Ярмолюка? Відбулося 1/4 фіналу Кубка англійської ліги
Брентфорд з Ярмолюком поборються проти Ман Сіті
близько 1 години тому
Після завершення матчів 1/8 фіналу Кубка англійської ліги сезону 2025/26 відбулося жеребкування чвертьфіналу.
Вісім найсильніших команд турніру включають сім представників Прем'єр-ліги та одного учасника Першої ліги (третій за рівнем дивізіон) – Кардіфф. На цій стадії Кардіфф зустрінеться з клубним чемпіоном світу і володарем трофею лондонським Челсі.
Крістал Пелес, який раніше вибив Ліверпуль, зіграє проти Арсеналу. Брентфорд, де виступає українець Єгор Ярмолюк, проведе матч із Манчестер Сіті. У ще одній парі чвертьфіналу зійдуться Ньюкасл та Фулхем.
Усі поєдинки 1/4 фіналу Кубку англійської ліги заплановано на 15 грудня 2025 року.
Кубок Англійської Ліги 2025/26. Пари 1/4 фіналу
- Арсенал – Крістал Пелас
- Кардіфф – Челсі
- Манчестер Сіті – Брентфорд
- Ньюкасл – Фулхем