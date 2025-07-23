У середу, 23 липня, на стадіоні Бранн у Бергені відбувся перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2025/26 між норвезьким Бранном і австрійським РБЗальцбург.

Господарі відкрили рахунок вже на 20-й хвилині – відзначився нападник Сайвар-Атлі Магнуссон. Проте в другому таймі гості повністю перехопили ініціативу. На 58-й хвилині півзахисник Нене Доржеле зрівняв рахунок, а вже за три хвилини форвард Карім Онісіво зробив рахунок 2:1 на користь Зальцбурга.

У кінцівці матчу влучні удари Йорбе Вертессена (87') та Маурітса К'єргора (90+2') довершили розгром – 4:1 на користь австрійців.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Зальцбурзі. Переможець пари пройде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 2-й кваліфікаційний раунд

Бранн – РБ Зальцбург 1:4

(Магнуссон 20' – Доржеле 58', Онісіво 61', Вертессен 87', К'єргор 90+2')

Вчора київське Динамо також розгромило Хамрун Спартанс у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ.