Михайло Цирук

У четвер, 14 серпня, донецький Шахтар та житомирське Полісся проведуть свої другі поєдинки третього кваліфікаційного раунду єврокубків. Вовки у виїзному матчі проти угорського Пакша мають втримати комфортну перевагу, здобуту в першій грі, а от завдання гірників буде значно складнішим. Пропонуємо до вашої уваги анонс важливих матчів за участі українських клубів.

Шахтар - Панатінаїкос. Перший матч - 0:0

Після яскравої перемоги над Бешикташем (4:2; 2:0) багато хто очікував, що команда Арди Турана продовжить у такому ж дусі й у матчах з менш грізним Панатінаїкосом. Та реальність виявилася іншою. Обережний і прагматичний підхід суперника перетворив гру на справжнє випробування для гірників. Поєдинок вийшов рівним — українці цілком могли здобути перемогу, але ризикували й програти.

Поразка в цьому матчі була більш ніж реальною. Хоча більшу частину ігрового часу ініціатива належала Шахтарю, кінцівка зустрічі пройшла під диктовку господарів. Якби не кілька блискучих порятунків Дмитра Різника в останні 10 хвилин, у Кракові помаранчево-чорним довелося б надолужувати згаяне.

Найнебезпечніший момент греки створили на 80-й хвилині. Кароль Швідерський без порушення правил прибрав зі свого шляху Матвієнка та опинився сам на сам із воротарем Шахтаря, але пробив так, що Різник зміг врятувати команду.

Свій шанс мали й українці. У першому таймі відзначитися могли Аліссон та Марлон Гомес, який ледь не підчатував відскок після невдалої гри голкіпера суперників. У другій половині матчу стався, мабуть, найбільш спірний епізод — у штрафному Панатінаїкоса Палмер-Браун поштовхом у корпус зупинив Егіналду, що виходив віч-на-віч із воротарем. Арда Туран після матчу нагадав про цей момент, і суддя справді мав підстави призначити пенальті, але цього не зробив.

У підсумку нічия виглядає логічним результатом, із яким складно не погодитися обом командам. Шахтарю легка прогулянка з афінським клубом не вдалася, і для виходу до плейоф кваліфікації Ліги Європи доведеться добряче попрацювати. Головне, щоб фінальний рахунок двоматчевого протистояння виявився на користь українського клубу.

У другій грі хотілося б, аби до Шахтаря повернулася солідність, яку ми спостерігали у грі проти Бешикташа. На вихідних Арда Туран дав перепочити перед цією грою низці лідерів, за що в підсумку поплатився втратою очок в поєдинку з Карпатами (3:3). Тож як мінімум уболівальникам донеччан хотілося б, аби ця жертва не була марною.

Пакш - Полісся. Перший матч - 0:3

Ми, безперечно, сподівалися, що Полісся зможе здолати Пакш, та настільки впевненого тріумфу мало хто передбачав. Початок зустрічі, відверто кажучи, не обіцяв розгрому. Житомирська команда, граючи у статусі номінальних господарів, діяла активніше й створила кілька гольових моментів.

Ближче до середини першого тайму угорці почали оговтуватися та відповідати своїми атаками. На 32-й хвилині вони навіть мали чудову нагоду відкрити рахунок. Здавалося, що Пакш готовий перехопити ініціативу, але саме в цей момент Полісся здійснило прорив.

На 41-й хвилині підопічні Руслана Ротаня відкрили рахунок простим, але надзвичайно важливим голом: довгий пас уперед, вихід Крушинського до лицьової лінії й передача на Андрієвського, який вразив порожні ворота. А вже у компенсований час першого тайму Лєднєв ідеально навісив зі штрафного на голову Безкоровайного — 2:0.

Після перерви Лєднєв і сам записав своє прізвище на табло. Крушинський, вдруге ставши автором гольової передачі, обіграв двох захисників на фланзі й прострілив у центр, де Богдан із допомогою рикошету переправив м’яч у сітку.

У підсумку маємо комфортні 3:0, які дозволяють Поліссю вже потроху думати про майбутню дуель із Фіорентиною у плейоф. Залишилося лише впевнено завершити справу на полі суперника, і сподіваємось, що за тиждень команда Ротаня зможе це зробити.

Попри те, що житомиряни мають дуже комфортну перевагу перед другою грою, розслаблятися точно не варто. Ця команда ще не має відповідного рівня, класу та досвіду, аби закривати такі протистояння із заплющеними очима. Доведеться, поки, розплющити, але якщо підопічні Ротаня це зроблять, то не повинні мати жодних проблем з проходом далі.

В матеріалі використані фото Getty images, ФК Шахтар Донецьк, ФК Полісся Житомир