Новачок Пари Сен-Жермен Ілля Забарний став першим українським футболістом, який виступатиме за французький клуб. До цього в ПСЖ не було гравців з паспортом України.

Ілля уклав із клубом контракт на п’ять років. За даними ЗМІ, сума трансферу склала 63 мільйони євро, а Борнмут може отримати додаткові 3 мільйони як бонуси. Для порівняння, у січні 2023 року Борнмут заплатив київському Динамо 22,7 мільйона євро за захисника.

У Пари Сен-Жермен Забарний виступатиме під номером 6. Раніше він провів два сезони в англійському Борнмуті, де зарекомендував себе як один із найкращих центральних захисників Прем’єр-ліги.