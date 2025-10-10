Павло Василенко

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартості на гравців французької Ліги 1.

Таким чином стало відомо, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний додав у ціннику +13 млн. Нині вартість 23-річного оборонця парижан оцінюється у 55 млн євро. Саме Забарний є найдорожчим українським гравцем прямо зараз.

У серпні 2025 року Забарний перейшов до ПСЖ з Борнмута за 63 млн євро без врахування бонусів (дані Transfermarkt). Оборонець підписав п'ятирічний контракт з французьким клубом – до 30 червня 2030-го.

Забарний встиг зіграти за ПСЖ вісім матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом.

У наступному матчі команда парижан прийматиме Страсбург 17 жовтня. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.