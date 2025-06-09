Михайло Цирук

Здається, що він зовсім не старіє. У неділю, 8 червня, 40-річний Кріштіану Роналду виграв свій третій трофей зі збірною Португалії та 34-й у карʼєрі. У фінальному поєдинку Ліги націй Селесао в серії пенальті здобули перемогу над Іспанією (2:2, пен. 5:3), і стали першим в історії дворазовим тріумфатором турніру.

Вражає не стільки факт самої перемоги, скільки те, що у своєму віці пʼятиразовий володар Золотого мʼяча приїжджає до національної команди не як лідер роздягальні, який виходить на заміни лише наприкінці матчу, а як реально важливий гравець основи, що допомагає здобувати результат безпосередньо на футбольному полі. Як йому це вдається, та чи справді Роналду сьогодні так само корисний для Португалії, як у свої найкращі часи - розберемося далі.

Найкращий гравець Ліги націй

У 40 років Кріштіану Роналду - точно не Златан Ібрагімович зразка останніх років своєї карʼєри. Якщо швед в заключних сезонах уже не стільки грав, скільки лікувався від травм, а його реальні функції у команді звужувалися до лідера роздягальні, то Роналду й досі здатний бути по-справжньому важливим гравцем навіть з суто ігрового погляду.

І якщо його досягнення в Аль-Насрі для простого європейського обивателя - не показник, то після успіхів у складі збірної Португалії про те, що пороху в порохівницях ще більш ніж достатньо, одразу починають говорити всі навколо. Втім, своїм перформансом у Лізі націй Роналду точно заслужив на такі розмови.

У цьому розіграші турніру Роналду провів 9 з 10 можливих матчів, причому 8 з них розпочав у стартовому складі. У них португалець забив 8 голів та віддав одну результативну передачу. 9 матчів - 9 результативних дій: потужно, чи не так?

Кріштіану забивав у всіх матчах, у яких забивала його команда, зокрема й на вирішальних стадіях, зокрема й у фіналі, і саме його гол перевів гру в додатковий час та серію пенальті. Тож навіть хейтери Роналду будуть змушені констатувати, що він провів дуже якісний та сильний турнір, і сперечатися з цим здається безглуздим.

Але від нього є й мінуси

Однак чудова кампанія Ліги націй від Роналду зовсім не скасовує того, що його наявність у команді має й певні негативні сторони. Адже заперечувати те, що Кріштіану є футболістом, аж надто зацикленим на власній статистиці, теж важко. Він увесь час женеться за голами, намагається набити їх тисячу за карʼєру, а коли постане вибір між складним ударом та передачею на партнера, що перебуває у більш вигідному становищі, зірковий португалець у 9 випадках з 10 вибере удар.

Наявність такої величної фігури на футбольному полі також створює додатковий тиск на партнерів. Далеко не кожен молодий гравець має достатньо сміливості, аби не дати передачу тоді, коли її просить Роналду, а спробувати взяти гру на себе чи пошукати кращі варіанти. Тобто, поруч з проблемою егоїзму зіркового футболіста може також стояти проблема надмірного альтруїзму тих, хто перебуває поряд з ним.

Та й зрештою, те, що Роналду забиває багато голів, аж ніяк не говорить про те, що у 40 років він здатен приносити стільки ж користі команді, як і на піку карʼєри, і це цілком нормально. Очевидно, що сьогодні Роналду вже не так інтенсивно відпрацьовує в обороні та не має тієї швидкості, якою був наділений раніше. І це теж абсолютно нормальний процес.

Так чи інакше, навіть у такому поважному, для футболу, віці португалець примудряється знаходити способи не бути для команди валізою без ручки. Часом це виходить краще, часом гірше, однак те, що у 2025 році ми досі говоримо про Кріштіану Роналду в контексті найвищих футбольних досягнень однозначно заслуговує на повагу.

The clip of the season 🐐 🏆 pic.twitter.com/JGC2HUwv3S — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) June 8, 2025

У матеріалі використані фото Getty Images