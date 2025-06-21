У суботу, 21 червня, на Клубному чемпіонаті світу відбувся матч між Мамелоді Сандаунз і Боруссією Дортмунд, який завершився перемогою німецької команди з рахунком 4:3. Попри напружену гру на полі, деякі гравці "джмелів" мали змогу стежити за подіями в комфортніших умовах.

Пресслужба Боруссії опублікувала в соцмережах фото, на якому видно: запасні футболісти дивляться перший тайм по телевізору прямо з роздягальні.

«Наші запасні дивилися перший тайм із роздягальні, щоб не потрапляти під палюче сонце на стадіоні», — йдеться в повідомленні клубу.

Матч відбувався в Цинциннаті, на арені TQL Stadium, де температура повітря перевищувала +30°C. Через складні кліматичні умови в США командам доводиться адаптуватися — зокрема, такими нетиповими рішеннями.