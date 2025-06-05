Збірна Іспанії з дублем Ямаля перемогла Францію та вийшла у фінал Ліги націй

Павло Василенко

У півфіналі Ліги націй збірна Іспанії зіграла з командою Франції. Поєдинок пройшов у Штутгарті та завершився перемогою іспанців з рахунком 5:4.

Гра французів у першому таймі виглядала не так вже й погано, можна сказати, що вони були рівним суперником іспанцям, але у воротах Іспанії блищав Унаї Сімон, а іспанці забили голи на 22-й та 25-й хвилинах завдяки Ніку Вільямсу та Мікелю Меріно.

На початку другого тайму іспанці відзначилися двома швидкими голами. Спочатку Ламін Ямаль реалізував пенальті на 54-й хвилині, а за хвилину Педрі забив гол.

На 59-й хвилині Франція отримала право на пенальті, який реалізував Кіліана Мбаппе, але легку невпевненість швидко розвіяв Ямаль, який забив свій другий гол вечора на 67-й хвилині.

На 79-й хвилині Раян Шеркі з 20 метрів майстерно забив м'яч у ворота іспанців. Незабаром Франції вдалося забити третій гол і ускладнити ситуацію для іспанців наприкінці матчу: на 84-й хвилині Дані Вівіан забив автогол, скоротивши рахунок до 5:3, хоча вийшов на поле лише шість хвилин тому.

Французи забили четвертий м'яч на 94-й хвилині – відзначився Рандаль Коло-Муані.

Таким чином, збірна Іспанії у фіналі Ліги націй зустрінеться з командою Португалії (8 червня), а у матчі за третє місце зійдуться Німеччина та Франція (8 червня).

Відзначимо, що збірна Франції пропустила п’ять м’ячів вперше з 12 березня 1969 року, коли програла Англії (0:5).

Ліга націй, 1/2 фіналу

Іспанія – Франція – 5:4

Голи: Н. Вільямс, 22, Меріно, 25, Ямаль, 54 (пен), 67, Педрі, 55 – Мбаппе, 59 (пен), Шеркі, 79, Вівіан, 84 (автогол), Коло Муані, 90+4.