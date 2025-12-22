Збірна Малі в компенсований час втратила перемогу у матчі КАН-2026
Команди розписали мирову
42 хвилини тому
Фото - Getty Images
У матчі першого туру групи А Кубка африканських націй збірна Малі зіграла внічию із Замбією з рахунком 1:1.
На 42-й хвилині арбітр призначив пенальті, але воротар Замбії блискуче відбив удар Ель-Білаль Туре.
Збірна Малі все ж змогла добитися свого на 61-й хвилині – точним ударом відзначився Лассін Сінайоко.
Коли всі очікували кінця гри та трьох очок для Малі, Патсон Дака забив чудовий гол головою на 92-й хвилині, зрівнявши рахунок і встановивши остаточний результат.
Першою в цій групі є Марокко, який вчора переміг Коморські Острови з рахунком 2:0.
Кубок африканських націй, 1-й тур
Група А
Малі – Замбія – 1:1
Голи: Сінайоко, 61 – Дака, 90+2.