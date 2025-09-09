Сергій Стаднюк

У другому турі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна України на виїзді зіграла внічию з Азербайджаном.

На самому початку матчу стало зрозуміло – VAR стане одним із ключових факторів зустрічі. Ванат впав у боротьбі з суперником, і арбітр впевнено вказав на позначку. Щоправда, після «перегляду телевізора» пан Фотіас змінив власну думку. І відеоповтори ще скажуть своє слово…

З одного боку, «синьо-жовті» контролювали перебіг подій у першому таймі. З іншого, особливої гостроти захист оновленої команди суперника не дозволяв створити. До перерви показник очікуваних голів склав лише 0.31.

Однак одразу ж після перерви українцям вдалося відкрити рахунок. Судаков першим за всіх відреагував у штрафному майданчику суперника і влучив у ворота.

А за 20 хвилин до завершення основного часу сталася справжня трагедія. Після невпевненої гри Зінченка, що ще не грав на клубному рівні у цьому сезоні, м’яч влучив у його руку. Спочатку головний рефері не помітив цього, але після перегляду VAR виніс вирок. Це пенальті.

Трубін був близьким до того, аби відбити удар Махмудова, проте не врятував. Залишку основного часу та шести хвилин команді Сергія Реброва вже не вистачило, аби дотиснути азербайджанців, що відверто кинули грати й просто відбивалися до фінального свистка.

Збірна України набрала лише одне очко у групі D і майже втратила шанси на пряму путівку на чемпіонат світу-2026. Боротьба із Ісландією (3) за путівку до плей-оф максимально ускладнена.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, другий тур

Азербайджан – Україна 1:1

Голи: Махмудов, 72 (пенальті) – Судаков, 51

Азербайджан: Махаммадалієв, Г. Алієв (Хусейнов 66), Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулієв, Хайбулаєв (Абдуллазаде 78), Ахмедзаде (Байрамов 53), Махмудов, Емрелі (Курбанли 66), Дадашов (Нурієв Ан. 66).

Україна: Трубін, Зінченко (Михайліченко 86), Матвієнко, Забарний, Конопля, Калюжний (Ярмолюк 61), Судаков, Очеретько (Шапаренко 75), Зубков, Бондаренко (Волошин 75), Ванат (Довбик 61).

Попередження: Дадашов, 42, Махмудов, 87, Махаммадалієв, 90+5 – Шапаренко, 90+3