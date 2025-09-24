Збірна України прибула у місто проведення перших двох матчів на чемпіонаті світу-2025. Відео
«Синьо-жовті» розпочали свій шлях у Чилі з поразки, яка, щоправда, не вплине на турнірну боротьбу
34 хвилини тому
Збірна України U-20 змінила місце дислокації на юнацькому чемпіонаті світу-2025. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Команда перебралася зі Сантьяго до передмістя Вальпараїсо. Саме тут на «синьо-жовтих» чекають два перші матчі групового етапу – проти Південної Кореї та Панами, які можуть стати вирішальними у боротьбі за вихід до плей-оф.
👥 Склад юнацької збірної України U-20
🧤 Воротарі: 1. Станіслав Ванівський (Сталь Жешув, Польща), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), 16. Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).
🛡 Захисники: 3. Кирило Дігтярь, 13. Даніель Вернаттус (обидва – Металіст Харків), 4. Микола Киричок (Карпати Львів), 5. Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія), 6. Максим Мельниченко (Полісся Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумc 2000, Латвія), 20. Олексій Гусєв (Кудрівка).
🧠 Півзахисники: 10. Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), 7. Артур Шах (Карпати Львів), 18. Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), 8. Данііл Ващенко (Олександрія), 21. Матвій Панченко (Металіст 1925 Харків), 14. Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), 2. Віталій Катрич (Інгулець Петрове), 15. Ярослав Караман (Полісся Житомир).
🎯 Нападники: 9. Матвій Пономаренко (Динамо Київ), 19. Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).
Раніше збірна України U-20 програла іншому учаснику чемпіонату світу-2025 у контрольному матчі (2:3).
