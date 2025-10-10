Павло Василенко

Збірна України U-21 провела поєдинок проти одноліток з Угорщини в кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року. Матч завершився з рахунком 3:3.

Відзначимо, що українці відігралися на 86-й хвилині – захисник Ілля Крупський вирвав нічию для підопічних іспанського фахівця Унаї Мельгоси.

Збірна України після двох зіграних матчів має чотири залікових бали в активі, що дозволяє їй розташовуватися на першому місці групи Н.

Нагадаємо, що у своєму першому матчі відбору молодіжна збірна України з розгромним рахунком перемогла Литву (4:0).

У наступному поєдинку відбору українці зіграють з хорватами. Зустріч відбудеться 14 жовтня.

Чемпіонат Європи 2027 U-21, кваліфікація

Україна U-21 – Угорщина U-21 – 3:3

Голи: Степанов, 8, Маткевич, 76, Крупський, 86 – Туболі, 37, Молнар, 60, Феньйо, 80.