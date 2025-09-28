Сергій Стаднюк

У першому турі групового етапу чемпіонату світу U-20 збірна України здолала однолітків із Південної Кореї.

Юнацька збірна України з перемоги стартувала у Чилі. Команда Дмитра Михайленка активно почала гру й уже в дебюті створила перевагу. На 13-й хвилині Геннадій Синчук влучним ударом з лінії штрафного відкрив рахунок, а через три хвилини Даніель Вернаттус подав із флангу на Іллю Пищура, який головою подвоїв перевагу. Корейці намагалися відповісти й навіть використали право на челлендж, вимагаючи пенальті, але арбітр визнав дії українського захисника у межах правил.

У першому таймі суперники ще кілька разів загрожували воротам, зокрема Ті-Вон виходив майже сам на сам, але Гусєв встиг вибити м’яч із лінії. На старті другої половини корейці активізувалися й навіть забили після стандарту, який був призначений після помилки Синчука на рівному місці, та відеоперегляд виявив офсайд – вдале рішення нашого тренерського штабу. «Синьо-жовті» втратили нагоду зняти всі питання завчасно, коли Артур Шах пробив у воротаря не реалізувавши вихід сам на сам.

Напруга зросла на 80-й хвилині, коли Мьон-Джун після подачі з кутового скоротив відставання. Останні хвилини перетворилися на справжню облогу штрафного українців, але голкіпер Крапивцов кілька разів надійно зіграв на виходах і врятував команду. У підсумку — 2:1, важка, але дуже цінна перемога на старті турніру. Наступний суперник українців — Панама, матч відбудеться у вівторок, 30 вересня, о 23:00.

Збірна України набрала три очки у групі B й успішно стартувала на Мундіалі.

Чемпіонат світу U-20. Груповий етап, перший тур

Південна Корея – Україна 1:2

Голи: Мьон-Джун, 80 – Синчук, 13, Піщур, 16

Південна Корея: Хонг, Лі, Сунвоо, Мін-Ха, Джун-Йонг (Бі Хьюн, 46), Бйонг-Воок (Га-Он Баек, 88), Чанг, Сен-Гу, Мін-Гу (Сон Сеу-Мін, 46), Кім (Мьон-Джун, 46), Ті-Вон.

Україна: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Киричок, Вернаттус (Деркач, 72), Синчук, Будко (Ващенко, 83), Кревсун, Шах (Катрич, 72), Караман (Кисіль, 90+1), Пищур (Пономаренко, 90+1)

Попередження: Синчук, Ващенко