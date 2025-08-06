Сергій Стаднюк

На 26-році життя помер вінгер Зорі Володимир Білоцерковець. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сьогодні, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської «Зорі» Володимира Білоцерковця. Футбольний клуб «Зоря» висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Терпіння та сил родині Володимира Білоцерковця… ФК Зоря

Причина смерті наразі не називається. 31 липня футболіста було внесено до офіційної заявки Зорі на сезон-2025/2026. Проте він так і не ввійшов до заявки на матч першого туру української Прем’єр-ліги проти ЛНЗ (0:0).

Останній офіційний поєдинок Білоцерковець провів 25 травня в заключному турі минулого чемпіонату. А на зборах принаймні у стартовий склад востаннє потрапляв 2 липня у контрольній грі проти угорської Кішварди.

Усього за професійну кар’єру футболіст провів 105 матчів, відзначившись п’ятьма голами та десятьма результативними передачами. З них за Зорю 11 ігор і один асист.