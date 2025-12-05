Сергій Разумовський

У Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні у п’ятницю, 5 грудня, відбулася урочиста церемонія жеребкування фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. Саме під час цього заходу були остаточно сформовані групи майбутнього мундіалю, який вперше в історії одночасно прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада. Турнір також стане дебютним у новому розширеному форматі: замість звичних 32 на світову першість вийдуть одразу 48 національних збірних.

За підсумками жеребкування команди розподілилися по групах наступним чином. До квартету A потрапили Мексика, Республіка Корея, Південна Африка та переможець європейського плей-оф шляху D, де за путівку боротимуться Данія, Північна Македонія, Чехія та Ірландія.

Групу B сформували Канада, Швейцарія, Катар і переможець європейського плей-оф шляху A (Італія, Північна Ірландія, Уельс, Боснія та Герцеговина).

У групі C зіграють Бразилія, Марокко, Шотландія та Гаїті, а в групі D – господарі США, Австралія, Парагвай і переможець європейського плей-оф шляху C (Словаччина, Косово, Туреччина, Румунія). До групуи E потрапили Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар і Кюрасао.

Групу F склали Нідерланди, Японія, Туніс і переможець європейського плей-оф шляху B, де за єдину путівку змагатимуться Україна, Швеція, Польща та Албанія.

У групі G зіграють Бельгія, Іран, Єгипет і Нова Зеландія, тоді як групу H утворили Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія та Кабо-Верде.

У квартеті I опинилися Франція, Сенегал, Норвегія та переможець міжконтинентального плей-оф 2, де за вихід на ЧС боротимуться Болівія, Суринам та Ірак. Групу J сформували Аргентина, Австрія, Алжир і Йорданія.

У групі K зустрінуться Португалія, Колумбія, Узбекистан і переможець міжконтинентального плей-оф 1 (Нова Каледонія, Ямайка, ДР Конго).

Останню групу L склали Англія, Хорватія, Панама та Гана. Таким чином, сітка турніру на груповому етапі вже повністю окреслена, а учасникам плей-оф кваліфікації залишається поборотися за право вписати свої назви в ці квартети.

Фінальна частина чемпіонату світу 2026 року триватиме з 11 червня по 19 липня. Матчі проходитимуть на стадіонах США, Мексики та Канади, які приймуть розширений мундіаль із більшою кількістю команд та оновленим форматом групового етапу, що обіцяє ще більше матчів і підвищену конкуренцію вже з перших турів.

За жеребкуванням особисто з залу слідкував президент УАФ Андрій Шевченко.