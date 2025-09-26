Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України — сьогодні о 13:00
Пряма трансляція заходу
1 день тому
26 вересня о 13:00 на офіційному YouTube-каналі УАФ пройде жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2025/2026.
На цьому етапі змагань зіграють команди, що пройшли 1/16 фіналу: представники УПЛ — Динамо, Шахтар, Металіст 1925, Рух, ЛНЗ; першої ліги — Вікторія, Фенікс-Маріуполь, Буковина, Нива Т, Агробізнес, Інгулець, Чернігів; другої ліги — Лісне, Нива В, Локомотив; аматорської ліги — Агротех.
