У п’ятницю, 5 грудня, у столиці США відбудеться ключова подія перед стартом чемпіонату світу 2026 року – жеребкування фінального раунду. Церемонію прийматиме Kennedy Center у Вашингтоні, де о 19:00 за київським часом офіційно розподілять команди по групах.

Організатори визначать склад із восьми квартетів, адже турнір у США, Канаді та Мексиці вперше в історії збиратиме 48 збірних. Господарі – США, Канада та Мексика – автоматично посядуть місця A1, B1 та D1 відповідно.

Формат та обмеження жеребкування

За регламентом ФІФА, в одній групі не можуть зустрітися дві команди з однієї конфедерації, окрім Європи. При цьому у кожному квартеті повинна бути щонайменше одна і не більше двох збірних УЄФА.

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва потрапила до четвертого кошика як учасник плейоф кваліфікації. Команда 26 березня 2026 року зіграє зі Швецією, а переможець цієї пари 31 березня зустрінеться з Польщею або Албанією за путівку на мундіаль.

Склад кошиків на жеребкування ЧС 2026

Кошик 1: США, Мексика, Канада, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина.

Кошик 2: Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Південна Корея, Еквадор, Австрія, Австралія.

Кошик 3: Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д’Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, Південна Африка.

Кошик 4: Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландія, переможці європейських плейоф A, B, C, D, а також два переможці міжконтинентальних плейоф.

Плейоф Європи (пари)

А. Уельс / Боснія і Герцеговина – Італія / Північна Ірландія

В. Україна / Швеція – Польща / Албанія

С. Словаччина / Косово – Туреччина / Румунія

D. Чехія / Ірландія – Данія / Північна Македонія

Міжконтинентальний плейоф

ДР Конго – Нова Каледонія / Ямайка

2. Ірак – Болівія / Сурінам

Розклад матчів фінального турніру ФІФА оприлюднить 6 грудня – наступного дня після жеребкування. Чемпіонат світу триватиме з 11 червня до 19 липня 2026 року.

Де та коли дивитися церемонію жеребкування чемпіонату світу 2026.