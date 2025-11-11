Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан заявив, що планує незабаром повернутися до роботи у футболі. Le Parisien поділився історією з Зіданом.

Француз відвідав благодійний матч у Тулоні, організований його другом, але участі у грі не брав. У розмові з журналістами Зідан з гумором прокоментував своє рішення залишитися поза полем:

— Я б хотів вийти на поле, але ми не молодшаємо. Ми старіємо і, на жаль, час від часу отримуємо травми. Тож поки побуду тренером.

На запитання, коли його знову можна буде побачити на тренерській лаві, Зідан відповів коротко:

— Скоро, я сподіваюся.

53-річний фахівець не працює з 2021 року, коли залишив Реал. Зідан вважається головним кандидатом на посаду головного тренера збірної Франції після ЧС-2026, коли чинний наставник Дідьє Дешам планує завершити роботу з командою.

Нагадаємо, вже у четвер, 13 листопада, збірна Франції зіграє матч відбіркового турніру до ЧС-2026 проти збірної України.