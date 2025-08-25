Олександр Зінченко не змінить Арсенал на Фенербахче цього літа, повідомляє турецький журналіст Серкан Хамзаоглу.

Особисті умови між клубом та гравцем були узгоджені, однак політична позиція Олександра поставила угоду під сумнів.

Зінченко на фоні чуток про трансфер почав отримувати погрози від пропалестинських прихильників через публічну підтримку Ізраїлю в 2023 році.

Невідомо, чи впливала на позицію Олександра поїздка стамбульського гранда до рф на виставковий матч проти Зеніта в листопаді 2024 року.

У сезоні-2024/25 Зінченко провів за Арсенал 23 матчі у всіх турнірах, відігравши 789 хвилин, забив один гол і зробив одну результативну передачу. За три роки в лондонському клубі українець провів 91 гру, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Артета визначився з майбутнім Зінченка у складі Арсеналу.