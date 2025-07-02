Сергій Стаднюк

Вінгер Динамо Анхель Торрес розповів про особисті та командні цілі в українському клубі. Слова колумбійця передає пресслужба «біло-синіх».

Думаю, я прийшов у хороший момент і дуже радий цьому. Я сподіваюся допомогти «Динамо» та бути корисним. На мою думку, три зірки на новій формі виглядають дуже гарно. Початок нового сезону наближається, з нетерпінням на нього чекаю, вважаю, усі турніри дуже важливі для нас. Звісно, хочеться пройти кваліфікацію та провести хороший сезон у Лізі чемпіонів, а також знову стати чемпіоном України та загалом виграти усі трофеї. Ми багато працюємо задля цього під час літнього збору. Анхель Торрес

Нагадаємо, Торрес перебрався до Динамо на початку травня 2025 року на правах вільного агента. Попри очікування, йому так і не вдалося дебютувати за клуб у минулому сезоні.

Останнім клубом колумбійця був австралійський Сентрал Кост Марінерс, який він залишив влітку 2024 через судові справи. Був у системі Порту, виступав також за португальську Алверку та мальтійський Бальцан.