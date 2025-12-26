Зоря ризикує втратити найкращого бомбардира УПЛ
За Будківського готові платити гроші
17 хвилин тому
Пилип Будківський / Фото: - ФК Зоря
Капітан луганської Зорі Пилип Будківський отримав запрошення від казахстанського Іртиша, повідомляє AmanVibe
Повернувшись до елітного дивізіону клуб з Павлодара зацікавився 33-річним нападником з України.
Іртиш готовий виплатити Зорі відступні за півроку до завершення контракту. Агенти футболіста запросили в казахстанців зарплатню в 22 тисячі доларів.
Так само на столі у Будківського є пропозиція від Зорі щодо продовження контракту.
Будківський цього сезону відіграв в футболці Зорі 16 матчів: 8 голів, 1 асист.
Капітан Зорі з сімома голами входить до когорти лідерів бомбардирських перегонів за підсумками першого кола УПЛ.