Зоря перервала суху серію в два матчі, програвши хорватському клубу. Відео
Луганці провели черговий контрольний поєдинок на зборах
близько 14 годин тому
У черговому контрольному матчі на зборах у Словенії луганська Зоря поступилася хорватському Вараждіну з рахунком 1:2.
Першими відзначилися хорвати – на 19-й хвилині Мамут вивів свою команду вперед. Після перерви підопічні Віктора Скрипника зуміли зрівняти рахунок завдяки точному удару Жуніньйо на 64-й хвилині.
Кінцівка зустрічі вийшла драматичною. На 89-й хвилині Зоря залишилася у меншості через вилучення, а вже у компенсований час пропустила другий м’яч – переможний удар на рахунку Белкара. Хорвати вирвали перемогу на останніх хвилинах гри.
Контрольний матч
Зоря (Україна) – Вараждін (Хорватія) 1:2
Голи: Жуніньйо, 64 – Мамут, 19, Белкар, 90+2.
Зоря: Турбаєвський (Сапутін, 46), Джордан, Яніч (Жуніньйо, 46), Тронтель (Пердута, 46), Малиш (Мічін, 46), Башич, Дришлюк (Ескінья, 78), Кораблін (Саленко, 46), Вакула (Слесар, 46), Кремчанін (Білоцерковець, 46) (Маткевич, 78), Горбач (Будківський, 46).
Запасні: Косівський.
Також з аналогічним рахунком Олександрія програла обидва матчі від 17 липня.