Футболіст Євробуса та збірної України Ростислав Семенченко, який пропустить Євро-2026 через травму, розповів про свій візит до розташування команди. Слова гравця передає пресслужба АФУ.

Буду переживати, але завжди впевнений у кожному з хлопців. Знаю, що вони викладуться на всі сто. Після чемпіоната світу немає зараз таких суперників, яких ми боялися б, тому думаю, що буде гарний результат.

Не попереджав про свій візит, але хлопці підтравлюють уже, кажуть, щоб виходив, бачать, що я ходжу. Але поки що не можу.