Лідер збірної України, що пропустить Євро-2026, зізнався, що переживатиме за команду
Володар «бронзового м'яча» Мундіалю не зможе допомогти синьо-жовтим на континентальній першості, але прибув до їх розташування, аби підтримати
33 хвилини тому
Футболіст Євробуса та збірної України Ростислав Семенченко, який пропустить Євро-2026 через травму, розповів про свій візит до розташування команди. Слова гравця передає пресслужба АФУ.
Буду переживати, але завжди впевнений у кожному з хлопців. Знаю, що вони викладуться на всі сто. Після чемпіоната світу немає зараз таких суперників, яких ми боялися б, тому думаю, що буде гарний результат.
Не попереджав про свій візит, але хлопці підтравлюють уже, кажуть, щоб виходив, бачать, що я ходжу. Але поки що не можу.
👥 Склад збірної України з футзалу
🧤 Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).
👟 Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі — ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі — Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва — Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія).
🗓 Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2026 (час початку — київський)
- 22.01.2026 🇦🇲 Вірменія – Україна 🇺🇦 (17:00), Каунас
- 25.01.2026 🇺🇦 Україна – Литва 🇱🇹 (17:00), Каунас
- 28.01.2026 🇨🇿 Чехія – Україна 🇺🇦 (20:30), Рига
