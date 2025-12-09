Фанатку путіна номінували на премію «Спортсменка року» за версією AIPS
Ні сорому, ні совісті
близько 1 години тому
Олімпійську чемпіонку Токі-2020 у командній першості російську гімнастку Ангеліну Мельникову номіновано на премію «Спортсменка року» за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS). Про це повідомляє прес-служба AIPS.
На перемогу в номінації всього претендують 52 спортсменки. Голосування триватиме до 29 грудня.
25-річна Мельникова – олімпійська чемпіонка, багаторазовий призер Олімпійських ігор, триразова чемпіонка світу, чотириразова чемпіонка Європи.
У сезоні-2025 вона здобула дві золоті та одну срібну медалі на чемпіонаті світу, у тому числі вдруге у кар'єрі здобувши перемогу в особистому багатоборстві.
Нагадаємо, суд у Ніцці засудив тренерів з гімнастики за насильство над дітьми.
