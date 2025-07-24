Олімпійська чемпіонка з росії, яка має нейтральний статус, зняла свою кандидатуру з виборів до міської думи
Побоялася санкцій від FIG?
близько 2 годин тому
Титулована російська спортивна гімнастка Ангеліна Мельникова зняла кандидатуру з виборів до міської думи воронежа. Про це Мельникова повідомила у своєму Telegram-каналі.
«Після повернення до активного тренувального процесу та аналізу свого графіка в наступні місяці, я прийняла важливе рішення, яким хочу з вами поділитися, щоб ні в кого не виникало питань.
Я не зможу поєднувати виборчу кампанію та підготовку до виступів на найважливіших змаганнях, а також самі виступи аж до чемпіонату світу. При цьому мені дуже приємно, що ви підтримали мене і віддали свої голоси за мене на праймеріз.
Я здобула важливий досвід підготовки до висування в депутати. У мене з'явилися нові компетенції та, головне, схвалення земляків. Для всіх вас я не пожалію сил на міжнародних змаганнях».
Зазначимо, що Мельникова висувалася як безпартійна кандидатка.
Раніше Міжнародна федерація гімнастики (FIG) надала росіянці нейтральний статус для участі в міжнародних турнірах.
На Олімпіаді-2020 в Токіо Мельникова виграла золоту медаль у командному багатоборстві, а також дві бронзові медалі – в особистому багатоборстві та у вільних вправах.
Раніше Федерація гімнастики росії заявила про відмову від бойкоту міжнародних турнірів.
Поділитись
Матеріали по темі
Федерація гімнастики росії заявила про відмову від бойкоту міжнародних турнірів
близько 1 місяця тому