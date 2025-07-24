Титулована російська спортивна гімнастка Ангеліна Мельникова зняла кандидатуру з виборів до міської думи воронежа. Про це Мельникова повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Після повернення до активного тренувального процесу та аналізу свого графіка в наступні місяці, я прийняла важливе рішення, яким хочу з вами поділитися, щоб ні в кого не виникало питань.

Я не зможу поєднувати виборчу кампанію та підготовку до виступів на найважливіших змаганнях, а також самі виступи аж до чемпіонату світу. При цьому мені дуже приємно, що ви підтримали мене і віддали свої голоси за мене на праймеріз.

Я здобула важливий досвід підготовки до висування в депутати. У мене з'явилися нові компетенції та, головне, схвалення земляків. Для всіх вас я не пожалію сил на міжнародних змаганнях».