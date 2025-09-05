Денис Сєдашов

Жіноча збірна України визначилася зі складом на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики, який відбудеться з 19 до 25 жовтня в Індонезії.

Як повідомив старший тренер національної команди Ігор Радивілов у коментарі для Суспільне Спорт, синьо-жовтих на світовій першості представлятимуть Вікторія Іваненко, Дар’я Чорна, Софія Подвиг та Діана Лобок. Запасною заявлена Софія Матюшенко.

На цьогорічному чемпіонаті світу нагороди розігруватимуться лише в індивідуальних дисциплінах — багатоборстві та вправах на окремих снарядах.

14 нейтральних атлетів потрапили до заявки чемпіонат світу-2025 зі спортивної гімнастики.