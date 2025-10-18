Мотор вилетів із Кубка виклику після другої поразки Швієсі
Запорізька команда не подолала дефіцит першого матчу
близько 2 годин тому
Запорізький Мотор намагався відіграти відставання в шість голів після виїзної поразки від Швієсі (25:31) в 1/32 фіналу Кубка виклику.
У першому таймі команда звела гру внічию (12:12), а в другому домінувала, здобувши перемогу 26:24. Однак цього не вистачило для проходу в 1/16 фіналу.
Гандбол. Кубок виклику. 1/32 фіналу
Мотор (Україна) – Швієса (Литва) 26:24 (25:31)
Минулого сезону команда дійшла до 1/16 фіналу, програвши в серії пенальті.
