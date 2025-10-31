Кременчук обіграв Одещину у матчі регулярного чемпіонату України
Містяни очолюють турнірну таблицю з 15-ма очками
32 хвилини тому
Кременчук здобув перемогу над Одещиною у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.
У складі переможців дві шайби закинули Євген Абаджян та Владислав Брага.
Регулярний чемпіонат України з хокею
Одещина — Кременчук 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Шайби: 0:1 - Брага (Попережай, Крівошапкін, більш.), 12:49, 0:2 - Брага (Абаджян, Панков), 14:31, 1:2 - Шевченко (Бабинець, Дворецький), 16:28, 2:2 - Абдуллаєв (Бабинець, Ханін, більш.), 22:03, 2:3 - Абаджян (Середницький, Матусевич, більш.), 34:18, 2:4 - Крівошапкін (Геворкян, Андрущенко), 50:20, 3:4 - Ханін (Сенік, Дворник), 54:21, 3:5 - Абаджян (Брага, Крівошапкін, більш.), 56:56
Кременчук очолює турнірну таблицю з 15 очками, тоді як Одещина має 8 балів і наразі йде третьою.
