Кароліна програла Бостону, Сан-Хосе в овертаймі здолало Колорадо, перемога Едмонтона
Піттсбург поступився Вінніпегу, Нью-Джерсі розгромив Лос-Анджелес
близько 2 годин тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Бостон Брюїнз — Кароліна Гаррікейнз — 2:1
Вінніпег Джетс — Піттсбург Пінгвінз — 5:2
Нешвілл Предаторз — Калгарі Флеймз — 4:2
Сан-Хосе Шаркс — Колорадо Евеланш — 3:2 ОТ
Флорида Пантерз — Даллас Старз — 4:3 Б
Міннесота Вайлд — Ванкувер Канакс — 5:2
Коламбус Блю Джекетс — Сент-Луїс Блюз — 3:2
Філадельфія Флайєрз — Торонто Мейпл Ліфс — 2:5
Баффало Сейбрз — Вашингтон Кепіталз — 4:3 Б
Монреаль Канадієнс — Оттава Сенаторз — 4:3 ОТ
Лос-Анджелес Кінгз — Нью-Джерсі Девілз — 1:4
Едмонтон Ойлерз — Чикаго Блекгоукс — 3:2 ОТ
Сіетл Кракен — Нью-Йорк Рейнджерс — 2:3 ОТ