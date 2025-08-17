Олег Гончар

Промоутер Едді Хірн поділився думками щодо майбутнього британського боксера надважкої ваги Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), який нокаутував в першому раунді Ділліана Вайта (31-4, 21 КО).

У коментарі для Boxing News 24 Хірн запропонував наступного суперника для 20-річного таланта, зазначаючи, що тому потрібен активний боєць, який зможе витримати його натиск.

Це хороший бій. Потрібен просто бій з активним бійцем, який справді в ударі — Хргович. Едді Хірн

Зазначимо, що Хірн є співпромоутером Хрговича.

Хірн також згадав Джо Паркера, який прагне отримати шанс на титул чемпіона світу з Олександром Усиком. Едді називає потенційний поєдинок із Ітаумою блискучим.

При цьому, Едді високо оцінив здібності Мозеса, назвавши його бійцем світового класу з перспективою стати чемпіоном надважкої ваги.

На мою думку, зараз Queensberry варто підібрати йому суперника, який зможе витримати удари та трохи ускладнити поєдинок. Перед цим можна провести два-три бої, але він справді дуже особливий. Едді Хірн

Нагадаємо, саудівський промоутер Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати бій Ітауми з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком.