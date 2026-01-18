Олег Гончар

Сідні Кросбі встановив одразу два історичні досягнення в матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти Коламбус Блю Джекетс.

У поєдинку Піттсбург Пінгвінз поступився Коламбус Блю Джекетс з рахунком 3:4 у серії буллітів. Кросбі відзначився голом та результативною передачею.

Завдяки цьому Кросбі у 582-й раз у кар’єрі взяв участь у голі, який виводив його команду вперед. За цим показником він обійшов Рона Френсіса та вийшов на третє місце в історії НХЛ. Вище розташовуються лише Вейн Гретцкі (742) та Яромір Ягр (644).

Також канадець піднявся на третю сходинку за кількістю шайб, які зрівнювали рахунок у третьому періоді. Кросбі випередив Яроміра Ягра (107), поступаючись лише Вейну Гретцкі (135) та Марку Мессьє (112).

У поточному сезоні 38-річний форвард провів 47 матчів, у яких закинув 26 шайб і віддав 27 результативних передач. Загалом у регулярних чемпіонатах НХЛ він зіграв 1399 матчів та набрав 1740 очок (651 гол + 1089 асистів) із показником корисності +197.

Нагадаємо, Кросбі обійшов Лем'є та став 8-м бомбардиром в історії НХЛ.