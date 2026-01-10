Київ Кепіталз перервав серію з трьох поразок поспіль, перемігши Пункс у Балтійській лізі
У складі української команди дубль оформив Ціпрусс
близько 1 години тому
Київ Кепіталз перервав серію з трьох поразок поспіль. Український клуб у регулярному чемпіонаті Балтійської ліги обіграв Пункс.
Рахунок у матчі відкрили гості — відзначився Четвертак, а незабаром перевагу Пункс подвоїв Редько. Проте ще до завершення першого періоду Київ Кепіталз відновив паритет завдяки точним кидкам Гончаренка та Беговса — 2:2.
У другому періоді ініціативу перехопила українська команда. Ціпрусс вивів Кепіталз вперед, а незабаром він же оформив дубль. Ще одну шайбу закинув Фурса, зробивши рахунок — 5:2.
У заключній 20-хвилинці Пункс зуміли скоротити відставання — Маунула реалізував більшість. Втім, кінцівка зустрічі залишилася за українською командою: у більшості відзначився Янсонс і ще одну шайбу в чисельній перевазі закинув Баярунс — 7:3.
Балтійська ліга
Київ Кепіталз — Пункс 7:3 (2:2, 3:0, 2:1)
Київ Кепіталз поступився Земгале в овертаймі та зазнав третьої поразки поспіль.
