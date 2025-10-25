Денис Сєдашов

Одещина здобула впевнену перемогу у регулярному чемпіонаті України з хокею, обігравши Крижинку Кепіталз.

Регулярний чемпіонат України з хокею

Одещина - Крижинка-Кепіталз 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - Дуюн (Сенік, Хаас), 03:53, 2:0 - Шевченко (Бабинець, Дворник), 07:56, 3:0 - Бехтольд, (Шевченко, Кобіков), 45:48

Ця перемога принесла команді 8 очок і дозволила очолити турнірну таблицю, випередивши Шторм, Сокіл і Кременчук, у яких наразі по 7 очок.

Для Одещини це перша «суха» перемога в сезоні.

Шторм в овертаймі вирвав перемогу у Сокола у матчі регулярного чемпіоната України.