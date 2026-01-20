НХЛ. Поразки Торонто та Флориди, успіхи Колорадо й Піттсбурга
У лізі було відбулося десять поєдинків
близько 1 години тому
У черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ відбулося десять матчів. Колорадо переграв Вашингтон, Піттсбург здобув виїзну перемогу в Сіетлі, а Торонто та Флорида несподівано поступилися.
Кароліна — Баффало — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Колорадо — Вашингтон — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Сіетл — Піттсбург — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Флорида — Сан-Хосе — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Торонто — Міннесота — 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)
Вегас — Філадельфія — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Чикаго — Вінніпег — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Калгарі — Нью-Джерсі — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Анахайм — Рейнджерс — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Ванкувер — Айлендерс — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Едмонтон закинув 5 «сухих» шайб Сент-Луїсу, Тампа розібралася з Далласом.
