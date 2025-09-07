Російські війська вдруге атакувала Палац спорту в Одесі
Один із шахедів влучив у льодозаливальну машину, ще два впали поруч із комплексом
близько 1 години тому
У ніч на 7 вересня російські війська дронами атакували Одесу, пошкоджено Палац спорту та прилеглі житлові будинки. Повідомляє Думська.
За словами директора комплексу Євгена Філонова шкоди завдали три безпілотники: один влучив у багатоповерхівку, інший – поряд із Палацом спорту, ще один – безпосередньо в резервну льодозаливальну машину.
О четвертій ранку в палаці заливали лід. Троє співробітників перебували всередині й дивом залишилися неушкодженими. Удар пошкодив одну з двох наявних льодозаливочних машин. Попри це, все буде відновлено у найкоротші терміни.
Це вже друга атака на Палац спорту – вперше комплекс постраждав від російського удару у березні 2024 року.
«путінська росія не прагне миру». Володимир Кличко відреагував на нічний обстріл України.