Денис Сєдашов

У ніч на 7 вересня російські війська дронами атакували Одесу, пошкоджено Палац спорту та прилеглі житлові будинки. Повідомляє Думська.

За словами директора комплексу Євгена Філонова шкоди завдали три безпілотники: один влучив у багатоповерхівку, інший – поряд із Палацом спорту, ще один – безпосередньо в резервну льодозаливальну машину.

О четвертій ранку в палаці заливали лід. Троє співробітників перебували всередині й дивом залишилися неушкодженими. Удар пошкодив одну з двох наявних льодозаливочних машин. Попри це, все буде відновлено у найкоротші терміни. Євген Філонов Директор спортивно-концертного комплексу «Одеський Палац спорту»

Це вже друга атака на Палац спорту – вперше комплекс постраждав від російського удару у березні 2024 року.

