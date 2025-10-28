Середницький приніс Кременчуку перемогу над Штормом в овертаймі
Основний час завершився з рахунком 4:4
близько 2 годин тому
Кременчук в овертаймі здобув перемогу над одеським Штормом у черговому матчі регулярного чемпіонату України з хокею.
Основний час поєдинку завершився нічиєю — 4:4. Лише в овертаймі господарям майданчика вдалося вирвати перемогу — Богдан Середницький відзначився влучним кидком.
Регулярний чемпіонат України
Кременчук – Шторм 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
Шайби: 0:1 - Сидоренко (Ратушний, Щербак), 04:23, 0:2 - Стоцький (Стецюра, Щербак), 07:03, 1:2 - Попережай (Абаджян, Панков), 19:55, 2:2 - Геворкян (Матусевич, Абаджян, менш.), 32:15, 3:2 - Лялька (Середницький, Андрущенко), 34:28, 3:3 - Куцевич (Сидоренко, Щербак), 37:24, 3:4 - Бойко (Ревука, Пойманов), 46:01, 4:4 - Геворкян (Крівошапкін, Брага, більш), 36:48, 4:5 - Середницький (Геворкян), 62:24
Наступний матч Кременчук проведе проти Одещини 31 жовтня.
