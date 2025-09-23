Стали відомі суперники та календар матчів Кременчука у другому раунді Континентального кубка
Команда також дізналася розклад матчів
близько 1 години тому
Фото: ХК Кременчук
Чемпіон України з хокею сезону 2024/25 Кременчук отримав розклад матчів у Континентальному кубку.
Суперниками Кременчука стануть Академія Будапешта з Угорщини, Црвена Звезда із Сербії та румунський Георгені.
Український клуб розпочне боротьбу у другому раунду в групі B, яка буде зіграна у Георгені (Румунія).
Розклад матчів Кременчука у другому раунді Континентального кубка
П’ятниця, 17 жовтня. Кременчук vs Академія Будапешт (Угорщина)
Субота, 18 жовтня. Црвена Звезда (Сербія) vs Кременчук
Неділя, 19 жовтня. Георгені (Румунія) vs Кременчук
