Збірна України мінімально обіграла румунів у Європейському кубку націй
Далі на «синьо-жовтих» та Румунію очікує ще дві очних зустрічі
близько 2 годин тому
11 грудня збірна України у рамках Європейського кубка націй здобула перемогу над національною командою Румунії.
Всі шайби були закинуті у другій частині зустрічі. На старті третього періоду «синьо-жовті» мали перевагу у 3 голи, але румуни билися до останнього та скоротили відставання до мінімального. Щоправда, спроба зняти воротаря у кінцівці матчу та зрівняти рахунок успіху не принесла.
Європейський кубок націй
Румунія – Україна 2:3
Шайби:
0:1 Жеребко (Захаров, Бородай), 31:55
0:2 Крівошапкін, М 38:06
0:3 Пересунько (Мазур, Ворона), 45:07
1:3 Рот (Антал, Геше О.), 49:20
2:3 Петер (Ладай), 51:07
Відзначимо, що 12 та 13 грудня Україна та Румунія проведуть ще дві зустрічі у рамках Європейського кубка націй.
