Українські дзюдоїсти завоювали три медалі на Відкритому кубку Європи у Талліні
Свідрак став чемпіоном, а Неботов і Давидчук додали до скарбнички України дві бронзи
44 хвилини тому
Збірна України успішно виступила на Tallin European Open 2025 – Відкритому Кубку Європи з дзюдо серед дорослих, що відбувся в столиці Естонії. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із 34 країн світу.
Наші спортсмени завоювали три нагороди:
Золото у ваговій категорії до 81 кг виборов Михайло Свідрак
Бронзові медалі здобули Сергій Неботов (–73 кг) та Ярослав Давидчук (–100 кг)
«Відправна точка…» Головний тренер збірної України – про бойкот ЧС-2025.
Поділитись