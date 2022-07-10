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Серьогіна: «Насправді, підготуватись було дуже важко»

Аніта розповіла про проблеми з підготовкою та тактикою на турнірі
Карате
12:58
Серьогіна: «Насправді, підготуватись було дуже важко»

Українська каратистка Аніта Серьогіна розповіла про перемогу на Всесвітніх іграх-2022.

Про те, чи не тисло на неї срібло Всесвітніх ігор-2017

«Це не тисло, бо я знала і розуміла, що за ці 5 років я зробила велику роботу. Можу сказати, що за ці 5 років я вийшла на новий рівень розуміння бою, інший рівень фізичної підготовки і тому сьогодні я вже виходила на фінал з впевненістю в своїх силах. 5 років тому я ще десь сумнівалась в собі, а сьогодні ні».

Про підготовку до турніру.

«Насправді, підготуватись було дуже важко бо багато моїх колег по команді роз'їхалися в інші країни і команда стала маленька. Готуватись було дуже складно, але, незважаючи на це, ми підготувалися. Дякую своїм друзям з Чернівців, з якими я трохи готувалася, дякую своєму тренеру Олександру Тонкошкуру за те, що він завжди поряд. Дякую своєму чоловіку за те, що він теж приймав участь в підготовці і все так склалося, що сьогодні у мене золото».

Про найважчий поєдинок.

«Найважчий поєдинок був зі спортсменкою зі Словаччини, бо десь місяць тому я їй програла в півфіналі чемпіонату Європи. Програла з великим рахунком бо ми трошки неграмотно підійшли тактично. Але сьогодні я налаштувалася на неї і сподівалася, що все зроблю добре, не втрачу поєдинок і зможу її сьогодні перемогти».

Про фінал.

«Він взагалі пішов не по моєму сценарію бо я краще себе почуваю, коли перший бал забираю та веду в рахунку, але сьогодні я майже до останньої секунди програвала 2:1. У мене є удар, який мене рятує на останніх секундах і сьогодні він це зробив. За 5 секунд до кінця я заробила два бали і це була несподіванкою, що я перемогла».

Про мандраж.

«Сьогодні мандражу не було, тому що я розуміла, що бій триває до останньої секунди і якщо є 1-2 секунди, то завжди є шанс і не можна раніше часу здаватися».

Нагадаємо, раніше золото Всесвітніх ігор завоювала Анжеліка Телюга.

Джерело: Комітет молоді і спорту ВРУ Карен Агабекян
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