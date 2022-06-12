Терлюга і Серьогіна стали тріумфаторами етапу Прем'єр-ліги з карате
Шолохова стала чемпіонкою турніру серії А в Каїрі. У Палашевської – бронза
Українські каратистки – знову в топі
20:21
Олександра Шолохова та Юлія Палашевська / Фото - FacebookУ Каїрі (Єгипет) завершився турнір серії Karate 1 Series A Cairo-2022.
У ваговій категорії до 61 кг українська каратистка Олександра Шолохова стала володаркою золотої медалі. Ще одна українка Юлія Палашевская завоювала бронзу у вазі до 50 кг.
Відзначимо, що це був другий турнір серії А в 2022 році.
Нагадаємо, титулована українка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи-2022.
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