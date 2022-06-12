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Шолохова стала чемпіонкою турніру серії А в Каїрі. У Палашевської – бронза

Українські каратистки – знову в топі
Карате
20:21
Шолохова стала чемпіонкою турніру серії А в Каїрі. У Палашевської – бронза
Олександра Шолохова та Юлія Палашевська / Фото - Facebook
У Каїрі (Єгипет) завершився турнір серії Karate 1 Series A Cairo-2022.

У ваговій категорії до 61 кг українська каратистка Олександра Шолохова стала володаркою золотої медалі. Ще одна українка Юлія Палашевская завоювала бронзу у вазі до 50 кг.

Відзначимо, що це був другий турнір серії А в 2022 році.

Нагадаємо, титулована українка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи-2022.
Володимир Кириченко
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