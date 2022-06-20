Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»

Українська каратистка Анжеліка Терлюга в коментарі YouTube-каналу Parimatch Ukraine висловилася про спілкування з росіянами після повномасштабного вторгнення в Україну.



Ти не знаєш, що робити, оскільки життя начебто зупинилося, всі плани перекреслені в один момент і ти не знаєш, що буде далі. Можеш тільки молитися, просити бога, щоб все було добре, сподіваєшся на ЗСУ і починаєш допомагати чим можеш.

У мене була велика мотивація почати знову тренуватися і виступати. Хотілося підняти престиж країни, за яку зараз болить серце. Хотілося показати всьому світу, що ми кращі в усьому, і, незважаючи на такий важкий час, залишаємося кращими.

А ось переключитися на змагання досі складно, тому що мої близькі залишаються в Україні, і за них постійно страшно.

У мене було багато знайомих з білорусі та росії, але жодна людина не написав і не підтримав мене. І всередині мене є почуття провини, що я на 100% не розуміла, що відбувається насправді.

Ми жили своїм життям, тренувалися. Ми розуміли, що йде скажу так «тиха війна», бойові дії йдуть, але не в такому обсязі, як це відбувається зараз. І я розумію, що це була моя велика помилка, оскільки я не віддавала собі звіт в масштабах війни, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами, не думаючи, що ми вороги».