Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
18:50
Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»

Українка після 24 лютого по-іншому ставиться до росіян
Карате
19:59
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»

Українська каратистка Анжеліка Терлюга в коментарі YouTube-каналу Parimatch Ukraine висловилася про спілкування з росіянами після повномасштабного вторгнення в Україну.

«Думаю, що кожен українець назавжди запам'ятає дату 24 лютого. Було дуже страшно. Спочатку я не повірила в початок війни, але, коли повторилися вибухи, ми зрозуміли, що це все реальність. Я була в шоці.

Ти не знаєш, що робити, оскільки життя начебто зупинилося, всі плани перекреслені в один момент і ти не знаєш, що буде далі. Можеш тільки молитися, просити бога, щоб все було добре, сподіваєшся на ЗСУ і починаєш допомагати чим можеш.

У мене була велика мотивація почати знову тренуватися і виступати. Хотілося підняти престиж країни, за яку зараз болить серце. Хотілося показати всьому світу, що ми кращі в усьому, і, незважаючи на такий важкий час, залишаємося кращими.

А ось переключитися на змагання досі складно, тому що мої близькі залишаються в Україні, і за них постійно страшно.

У мене було багато знайомих з білорусі та росії, але жодна людина не написав і не підтримав мене. І всередині мене є почуття провини, що я на 100% не розуміла, що відбувається насправді.

Ми жили своїм життям, тренувалися. Ми розуміли, що йде скажу так «тиха війна», бойові дії йдуть, але не в такому обсязі, як це відбувається зараз. І я розумію, що це була моя велика помилка, оскільки я не віддавала собі звіт в масштабах війни, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами, не думаючи, що ми вороги».

Нагадаємо, раніше Терлюга вперше в кар'єрі виграла чемпіонат Європи.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Хайлайти

Теги

Анжеліка Терлюга збірна України (карате)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Шолохова стала чемпіонкою турніру серії А в Каїрі. У Палашевської – бронза
Шолохова стала чемпіонкою турніру серії А в Каїрі. У Палашевської – бронза
Карате
12 червня 20:21
Терлюга: «Найсильніший ракетний удар по Одесі був за день до фіналу турніру в Португалії. У мене не було ніякого настрою»
Терлюга: «Найсильніший ракетний удар по Одесі був за день до фіналу турніру в Португалії. У мене не було ніякого настрою»
Карате
05 червня 16:40
Терлюга: «Отримала фінансову підтримку від фонду НОКу «Солідарність», також допомагали організатори турнірів та клуб «Сарсель»
Терлюга: «Отримала фінансову підтримку від фонду НОКу «Солідарність», також допомагали організатори турнірів та клуб «Сарсель»
Карате
03 червня 12:57
Терлюга: «Коли почула вибух, одразу ж прокинулася. Чоловік сказав, що то мотоцикл. А потім знову були вибухи»
Терлюга: «Коли почула вибух, одразу ж прокинулася. Чоловік сказав, що то мотоцикл. А потім знову були вибухи»
Карате
03 червня 11:10
Терлюга з купою золотих нагород повернулася в Україну
Терлюга з купою золотих нагород повернулася в Україну
Карате
01 червня 12:49
7
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Карате
28 травня 14:14

Новини: Карате

Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
19:59
Шолохова стала чемпіонкою турніру серії А в Каїрі. У Палашевської – бронза
Шолохова стала чемпіонкою турніру серії А в Каїрі. У Палашевської – бронза
12 червня 20:21
Терлюга: «Найсильніший ракетний удар по Одесі був за день до фіналу турніру в Португалії. У мене не було ніякого настрою»
Терлюга: «Найсильніший ракетний удар по Одесі був за день до фіналу турніру в Португалії. У мене не було ніякого настрою»
05 червня 16:40
Терлюга: «Отримала фінансову підтримку від фонду НОКу «Солідарність», також допомагали організатори турнірів та клуб «Сарсель»
Терлюга: «Отримала фінансову підтримку від фонду НОКу «Солідарність», також допомагали організатори турнірів та клуб «Сарсель»
03 червня 12:57
Терлюга: «Коли почула вибух, одразу ж прокинулася. Чоловік сказав, що то мотоцикл. А потім знову були вибухи»
Терлюга: «Коли почула вибух, одразу ж прокинулася. Чоловік сказав, що то мотоцикл. А потім знову були вибухи»
03 червня 11:10
Терлюга з купою золотих нагород повернулася в Україну
Терлюга з купою золотих нагород повернулася в Україну
01 червня 12:49
Чоловіча збірна України завоювала бронзу чемпіонату Європи в командному куміте
Чоловіча збірна України завоювала бронзу чемпіонату Європи в командному куміте
29 травня 11:45
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
28 травня 14:14
Терлюга про вихід у фінал ЧЄ-2022: «Зараз на нас дивиться весь світ»
Терлюга про вихід у фінал ЧЄ-2022: «Зараз на нас дивиться весь світ»
26 травня 22:31
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
1
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини