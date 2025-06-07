Адам Жаудат Ель-Фаран: непереможний український боєць на шляху до UFC

Адам Жаудат Ель-Фаран — 22-річний боєць ММА у напівсередній вазі, який вривається на професійну сцену з бездоганним рекордом з п’яти перемог у п’яти боях.

Поєднуючи плюси української та ліванської національностей, досвід тренувань в Дубаї, та неоціненний досвід у боях в Казахстані, він наразі може вважатися одним із найперспективніших бійців Європи. Невдовзі цей амбіційний боєць може представити Україну в UFC.

Від дзюдо до ММА

Завдяки близькосхідній крові Адам з дитинства захоплювався єдиноборствами. Спершу тато відвів його на дзюдо, де тренувався у мами олімпійської призерки Дар’ї Білодід Світлани Кузнєцової, яка завжди готувала сильних дзюдоїстів та самбістів.

За словами Адама, у нього завжди були хороші успіхи в дзюдо. Тому й не дивно, що цей класичний вид єдиноборств сформувавв його як бійця ММА. Він дав нашому герою техніку кидків, фізичну витривалість, пластичність та дисципліну.

У більш пізньому віці Адам перейшов до змішаних єдиноборств, де правила ММА запропонували йому більше можливостей для самовираження.

Тренувався Ель-Фаран у легендарному київському клубі "Аурум" під керівництвом Олександра Дудочкіна, екстренера аматорської збірної України з ММА, який наразі захищає батьківщину від російського вторгнення. Цей клуб дав країні багато класних українських бійців, серед яких Адам буде в першому ешелоні.

Становлення професійного бійця

Ель-Фаран ще до початку повномасштабної російської агресії вирішив тренуватись за кордоном, щоб набиратися більше досвіду. Той же ексчемпіон Bellator Ярослав Амосов свого часу в Україні уперся головою в стелю і був вимушений влаштовувати тренувальні табори в США.

Адам був на Близькому Сході, потім переїхав до Німеччини, де продовжив тренування в одному з кращих бійцівських залів Європи.

Останній рік боєць провів у Дубаї де готував себе до кар’єри в UFC.

«Зараз рік уже я живу в Дубаї і тренуюсь там. Тренуюсь у бійця UFC. У нього є свій зал».

Наразі у місті-перлині ОАЕ тренуються багато топових бійців з UFC та PFL і тому у Адама є хороші спаринги.

Професійний дебют нашого героя відбувся у жовтні 2023 року в Туреччині, де він нокаутував суперника. З березня 2024 року українець б’ється у казахстанському промоушені Naiza, де зібрані хороші бійці, яких не можна назвати прохідними.

У Казахстані Адам провів чотири бої та всі виграв достроково — два технічних нокаути та двічі самбішенами.

Останній бій Ель-Фаран провів 20 травня і свого суперника Достона Ісмаїлова він спіймав больовим прийомом на руку в першому раунді. У грепплінгу українець дуже небезпечний і в Казахстані це зрозуміли.

Мета — UFC

Адам мріє про контракт із UFC і ця мета невдовзі може бути досягнена. Українець візьме участь у Dana White’s Contender Series, де бійці б’ються за контракт з UFC.

Наразі в UFC намагається потрапити друг Адама Даніель Донченко, український боєць, який також виступав у Naiza FC. Він вибрав шлях через реаліті-шоу TUF і вже виграв перший бій у міцного бразильця.

Щоб Адаму досягти UFC, потрібно посилено тренуватися, вдосконалюючи ударну техніку, боротьбу та витривалість. Його стиль бою має допомогти потрапити в UFC, де напівсередня вага є однією з найконкурентніших в організації. При цьому, на Dana White’s Contender Series необхідно, або нокаутувати суперника, або домінувати.