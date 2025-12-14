Амосов не став відповідати на запитання російською мовою після перемоги над Магні
Міцна позиція зірки світового ММА
близько 2 годин тому
Ярослав Амосов / Фото - X
Український боєць напівсереднього дивізіоні Ярослав Амосов (29-1) дебютував в UFC перемогою над американцем Нілом Магні (31-14).
Під час пресконференції його двічі запитували російською. Ці питання перекладали англійською, після чого Ярослав відповідав цією ж мовою.
Нагадаємо, Амосов у своєму дебютному поєдинку в лізі переміг Магні задушливим прийомом у першому раунді.
