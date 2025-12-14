Володимир Кириченко

Український боєць напівсереднього дивізіоні Ярослав Амосов (29-1) дебютував в UFC перемогою над американцем Нілом Магні (31-14).

Під час пресконференції його двічі запитували російською. Ці питання перекладали англійською, після чого Ярослав відповідав цією ж мовою.

Нагадаємо, Амосов у своєму дебютному поєдинку в лізі переміг Магні задушливим прийомом у першому раунді.