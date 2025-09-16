Вайт заявив, що Дреймонд Грін протримається лише близько 10 секунд, так само як і Леброн Джеймс. На його думку, Хабіб швидко схопить гравця Лейкерс, задушить або відірве руку.

Щодо IShowSpeed, він атлетичний і талановитий, проте теж Вайт не дав йому багато часу. Джейк Пол, який займається реслінгом разом із братом, на думку глави UFC, зможуть протриматися близько 25 секунд.