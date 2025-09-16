Дейна Вайт оцінив, за скільки секунд Хабіб переможе Леброна та братів Полів
Президент UFC оцінив шанси відомих спортсменів і блогерів проти непереможного Хабіба
близько 2 годин тому
Президент UFC Дейна Вайт поділився думками про те, скільки протримаються відомі спортсмени та блогери у бою проти ексчемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова (29-0). Інтерв’ю опубліковано на YouTube-каналі Overtime
Вайт заявив, що Дреймонд Грін протримається лише близько 10 секунд, так само як і Леброн Джеймс. На його думку, Хабіб швидко схопить гравця Лейкерс, задушить або відірве руку.
Щодо IShowSpeed, він атлетичний і талановитий, проте теж Вайт не дав йому багато часу. Джейк Пол, який займається реслінгом разом із братом, на думку глави UFC, зможуть протриматися близько 25 секунд.
Хабіб завершив кар’єру в 2020 році, залишившись непереможним.